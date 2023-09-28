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IBM и J&J...

IBM и J&J столкнулись с коллективным иском из-за утечки данных пациентов

28.09.2023
15:52
Николай Соколов
Против Johnson & Johnson и IBM подали коллективный иск в США. Причиной стала утечка данных пациентов. 

Компаниям J&J и IBM предъявили коллективный иск из-за недавней утечки данных из программы помощи пациентам J&J Janssen CarePath, которой управляет IBM. Об этом сообщает издание Fiercepharma. 

Один из истцов заявил, что компании не смогли должным образом защитить личную и медицинскую информацию в соответствии с отраслевыми стандартами или требованиями американского «Закона об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан». 

Истцы требуют возмещения убытков, а также выдвигают ряд других требований к J&J и IBM, в том числе удалить существующую личную информацию пациентов и повысить безопасность данных.

IBM сообщила об утечке данных ранее в этом месяце. По словам технологического гиганта, J&J узнала о технической проблеме в системе Janssen CarePath и предупредила IBM. Расследование IBM подтвердило факт «несанкционированного доступа к личной информации в базе данных» 2 августа, но не смогло определить масштабы нарушения.

По данным IBM, платформа помощи пациентам J&J хранит такие данные, как имена людей, их контактную информацию, даты рождения, назначенные лекарства и связанные с ними состояния. При этом там нет номеров социального страхования и банковских счетов.

В IBM заявили, что проблема уже решена и пациентам предлагаются услуги кредитного мониторинга сроком на один год. Но истцы считают, что этих мер явно недостаточно. Как указывается в жалобе, в случае кражи личных данных «мошенническое использование этой информации и причинение ущерба жертвам могут продолжаться годами».

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