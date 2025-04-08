ИП исключили из сферы действия закона о критической информационной инфраструктуре

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 58-ФЗ от 07.04.2025 о внесении изменений в Федеральный закон № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры».

Из п.8 ст.2 исключается упоминание об индивидуальных предпринимателях. Ранее субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) были госорганы, госучреждения, юридические лица и ИП, владеющие объектами КИИ в ключевых сферах, в том числе в сфере здравоохранения.

Таким образом, ИП, работающие в сфере здравоохранения и использующие объекты КИИ, обязаны были соблюдать все требования закона, например, внедрять меры защиты от кибератак. Теперь ИП не являются объектами КИИ, соответственно, такой обязанности у них больше нет.

Закон наделяет правительство рядом полномочий, в том числе по установлению перечней типовых отраслевых объектов КИИ, отраслевых особенностей их категорирования, требований к используемым на значимых объектах КИИ программно-аппаратным средствам. Как сообщили в пресс-службе правительства, закон направлен на обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.