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ИП ждут пояснений...

ИП ждут пояснений о смене формы собственности

14.09.2022
09:24
Ольга Коберник

Вступившее в силу положение о лицензировании ограничивает предпринимателей одной торговой точкой. Из правила не исключен действующий бизнес, владельцы которого получили письмо Росздравнадзора о нововведениях. Мелкие сети считают эти требования незаконными и готовы идти в суд, если их будут принуждать менять форму собственности.

Фото: Ринат Васбеев

ИП, управляющие небольшими аптечными сетями, ждут разъяснений лицензирующего органа о дальнейших правилах работы. В июле и августе они получили письмо Росздравнадзора, в котором служба просит обратить особое внимание на пп. «д» п.4 Положения о лицензировании фармдеятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 547 от 31.03.2022.

В нем в качестве лицензионного требования установлено наличие у ИП производственного объекта (помещения, здания, сооружения) по месту осуществления фармацевтической деятельности. Письмо (есть в распоряжении «ФВ») подписано начальником Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ириной Крупновой.

«Аптекам, которые работают как ИП, но имеют несколько точек, нужно либо полностью менять организационно-правовую форму собственности (ООО, ЗАО), либо одну аптеку оставлять в качестве ИП, а остальные переводить в другую форму собственности — ООО, например», — пояснила Крупнова в ходе межрегиональной научно-практической конференции «Сельская аптека. Современный подход к повышению доступности лекарственных препаратов для населения».

Юристы считают позицию неоднозначной. Что они рекомендуют делать предпринимателям, читайте в «ФВ» № 20 от 13.09.2022 года в материале «ИП по-крупному».

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13.09.2022
ИП по-крупному
Индивидуальные предприниматели не спешат менять организационно-правовую форму собственности
№20 (1089)

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