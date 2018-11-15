IT-мошенники атакуют компании по всему миру

По данным одного недавнего исследования, в 2017 г. минимум одной успешной кибератаке подверглись 54% компаний.

Согласно результатам другого исследования, проведенного аналитической компанией Deloitte, фармсектор регулярно становится мишенью номер один для киберпреступников в глобальном масштабе. Особенно их интересует интеллектуальная собственность. Так, например, в 2017 г. в Великобритании ущерб от краж интеллектуальной собственности составил 9,2 млрд фунтов стерлингов, из которых 1,8 млрд фунтов пришлись на фармацевтические и биотехнологические компании, а также на организации здравоохранения.

Одной из самых мощных кибератак в обозримом прошлом подверглась американская компания Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады - MSD). Урок, полученный компанией в результате этой атаки, имеет огромное значение для других фармпроизводителей независимо от размера.

В июне 2017 г. компания Merck стала одним из более десятка глобальных бизнесов, подвергшихся массивным атакам в целях вымогательства. Однажды утром сотрудники компании по всему миру, включив компьютеры, обнаружили «послания» с требованием выкупа за расшифровку и неудаление файлов. В результате атаки была нарушена вся деятельность компании в глобальном масштабе, что, в свою очередь, привело к остановке производства новых препаратов. Это незамедлительно сказалось на годовой прибыли.

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