Игорь Наркевич: аптеки утратили монополию на трудоустройство провизоров

Выпускники с высшим фармобразованием будут все меньше востребованы в качестве провизоров, заведующих аптеками и медицинских представителей. Аптечные организации утрачивают монополию на трудоустройство выпускников фармфакультетов. Об этом на XXVII конференции «ФармМедОбращение 2025» рассказал ректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии Игорь Наркевич, передает корреспондент «ФВ».

«Провизоры будут все больше востребованы на фармпроизводстве в связи с активизацией процедур сертификации и регистрации препаратов, переходу к полному циклу производства, увеличением количества производственных площадок, — отметил Наркевич. — В ритейле специалисты с высшим образованием смогут создавать высокотехнологичные производственные аптеки и заниматься задачами централизации управления аптечными сетями, развитием омниканальных аптек, внедрением электронных рецептов, а также прогнозированием спроса и оптимизацией логистики через AI и Big Data».

Дефицит кадров на фармацевтическом рынке составляет 30%, отметил Наркевич. «Претензии работодателей связаны не столько с качеством образования, сколько с дефицитом кадров», — сказал он. Сейчас в вузах России обучается 16 693 студента по фармацевтическим программам, по программам среднего профессионального образования — 52 706 студентов.

По данным агрегаторов вакансий в мае 2025 года, вакансии были так структурированы по должностям:

провизор — 4487,

заведующий аптекой — 2852,

медицинский представитель — 1004,

химик — 318,

технолог — 123,

специалист по сертификации/регистрации — 123,

инженер по качеству — 92,

специалист по фармаконадзору — 72.

«Стандартная аптека может быть начальным стартовым треком для выпускника с высшим образованием, — сказал Наркевич. — Процесс отпуска готовых лекарственных форм исторически был прерогативой фармацевтов». Он добавил, что после запуска программы «Фарма- 2020» в отрасли кратно увеличилась потребность в специалистах по управлению качеством и фармаконадзору.

По словам Наркевича, к 2040 году вузы ожидают снижение запросов на провизоров как на сотрудников аптек, заведующих и медицинских представителей.

Число желающих пойти на работу в аптечные организации возросло, несмотря на снижение престижа профессии в последние годы, отметила директор Института фармации и трансляционной медицины Первого Московского государственного университета МГМУ им. И.М. Сеченова Галина Раменская. Она рассказала о результатах опроса, проведенного среди 355 студентов 4 и 5 курсов Сеченовского университета, Казанского ГМУ и Курского ГМУ по специальности «фармация». В среднем 35% выпускников хотели бы работать на фармацевтическом производстве, 16% — в аптечных организациях, 10% — в государственных регулирующих организациях, 10% — не в области обращения лекарственных средств, 9% — в научных организациях. Еще 20% студентов затруднились ответить на вопрос о карьерных траекториях.