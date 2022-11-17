Illumina уволит 5% персонала из-за экономических трудностей

Illumina приняла решение уволить около 5% персонала, который насчитывает около 10 тыс. человек, пишет FierceBiotech. Компания планирует заняться «перестройкой» своего бизнеса из-за экономических трудностей.

Несколькими месяцами ранее компания ожидала, что рост доходов в этом году составит 4—5%. Теперь Illumina считает, что выручка останется примерно на том же уровне, что и в 2021 году. Компания отмечает, что проблемы для бизнеса создают инфляция, обменные курсы и «проблемы с цепочками поставок».

«Последние несколько месяцев макроэкономические условия продолжали ухудшаться <...>, и мы ожидаем, что эти условия сохранятся и в 2023 году. Хотя мы уверены, что в долгосрочной перспективе [доходы] Illumina будут расти, но нам необходимо сократить рост наших расходов <...> Поэтому мы проводим изменения в нашей организационной структуре и принимаем непростое решение сократить размер нашего персонала по всему миру на 5%», — заявил представитель Illumina Endpoints News.

Недавно Illumina заявила, что подаст апелляцию на решение Европейской комиссии заблокировать ее слияние со стартапом Grail, производящим диагностические тесты. Евросоюз наложил вето на эту сделку из-за опасений, что объединенные технологии Illumina и Grail могут угрожать свободной конкуренции на европейском рынке.

Illumina — не единственная компания, которая столкнулась с экономическими трудностями и планирует сокращения. Биотехнологические компании Harpoon Therapeutics и NexImmune сократят 45 и 30% своих сотрудников соответственно.