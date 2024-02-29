Импортеров БАД в России оказалось в пять раз больше, чем было известно государству

С 1 марта участники рынка обязаны будут передавать данные о выводе из оборота биологически активных добавок. Обязательная маркировка ряда БАД началась 1 октября 2023 года. За это время выяснилось, что импортеров биодобавок оказалось в пять раз больше, чем было известно государству, а производителей — на 41% больше, сообщили в пресс-службе ЦРПТ (оператор «Честного знака»).

Регистрацию в системе маркировки прошли более 14,7 тыс. участников оборота БАД, из которых 1128 производителей и 1041 импортеров. Раньше их число оценивали путем сопоставления данных о выданных свидетельствах о госрегистрации, хранящихся в едином реестре ЕЭК. В части импорта таких свидетельств около 200, а регистрацию в системе маркировки прошло уже в пять раз больше лиц с ролью «импортер».

По оценкам экспертов, проблема заключается в невозможности учесть параллельный импорт при оценке количества участников рынка по выданным свидетельствам о госрегистрации. Такая же ситуация и с производителями: ранее по выданным о госрегистрации свидетельствам насчитывалось 800 отечественных производителей БАД, а в «Честном знаке» зарегистрировано на 41% компаний больше.

Подключение розничного звена (в том числе и онлайн-площадок) к системе маркировки положительно повлияет на обеление рынка, усложнив реализацию БАД без маркировки, считает руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Произведенные или ввезенные в Россию до 1 октября 2023 года биоактивные добавки могут продаваться без маркировки до истечения срока годности, максимальный срок которого может доходить до трех лет. Однако маркетплейсы заранее усилили правила и не принимают от продавцов БАД без кодов СМДЛП. Теперь у опта и розницы есть возможность промаркировать добавки, легально ввезенные в страну до 30 сентября 2023 года. Главное условие — у БАД должно быть действующее свидетельство о регистрации и оформленная карточка товара в системе «Честный знак».