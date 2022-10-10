Индийская компания может потерять лицензию после смерти детей в Гамбии

Индийский Совет по продвижению фармацевтического экспорта (Pharmexcil) приостановил членство Maiden Pharmaceuticals, пишет издание DNA India. Ранее ВОЗ сообщала о рисках, связанных с четырьмя сиропами от кашля индийской компании, они могли привести к смерти 66 детей в Гамбии.

Министерство здравоохранения Индии начало срочное расследование сразу после сообщения ВОЗ. К расследованию также подключилась полиция Гамбии, об этом пишет другой индийский портал Scroll.in. Президент Гамбии Адама Бэрроу уполномочил органы здравоохранения «приостановить действие лицензии подозреваемого импортера», причастного к смертям.

По словам генерального директора Pharmexcil Рави Удая Бхаскара, приостановка членства означает, что Maiden Pharmaceuticals в настоящее время не будет иметь права на получение каких-либо льгот в плане доступа к иностранным рынкам. Индийское правительство предоставляет компаниям выплаты и льготы за регистрацию своих продуктах в иностранных органах здравоохранения. Кроме того, Главное управление внешней торговли (DGFT) Индии может отозвать код импорта-экспорта компании (IEC), что может полностью остановить отгрузки в другие страны.

Maiden Pharmaceuticals заявила, что была шокирована известием о смерти детей. «Мы занимаемся лекарствами более трех десятилетий и старательно следуем протоколам органов здравоохранения, включая [протоколы] Генерального контролера по лекарствам и Государственного контролера по лекарствам штата Харьяна», — заявил директор компании Вивек Гоял.