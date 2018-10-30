Индийские фармпроизводители присматриваются к Татарстану

08:52
21 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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Фото: realnoevremya.ru

Индийский совет по продвижению фармацевтического экспорта Pharmexcil рассматривает возможность открытия своего производства на территории Республики Татарстан. Об этом было объявлено на первом татарстанско-индийском биофармацевтическом форуме, который завершил свою работу в Казани 20 ноября.

В республике несколько дней гостили порядка 40 руководителей фармкомпаний Индии. Им показали научно-образовательный центр фармацевтики Казанского федерального университета, Казанский государственный медицинский университет, завод «Татхимфармпрепараты» (который выразил готовность осуществлять контрактное производство лекарств по заказу индийцев). Программой визита также была предусмотрена деловая встреча в Министерстве промышленности и торговли РТ.

«Отношения Индии и России в сфере фармацевтического производства имеют давние корни, что свидетельствует о высоком доверии к нашим лекарственным средствам, — считает генеральный директор «Pharmexcil» (включает 3,5 тыс. компаний) Удая Бхаскар. – Сегодня на экспорт идет фармацевтическая продукция валовой стоимостью 733 млн долл. в год, из них 30% в США, 15% — в страны Европы и лишь  4% — в страны бывшего СССР.  Экспорт конкретно в Россию не превышает 500 млн долларов. Это однозначно говорит о том, что у нас есть колоссальный потенциал для роста.

Замминистра промышленности и торговли Татарстана Алексей Савельчев подчеркнул, что в числе приоритетов сотрудничества с индийцами — совместная разработка и производство инновационных лекарственных препаратов, а также образовательные проекты, в том числе в сфере аюрведической медицины. Одна из главных задач, которую предстоит решить для быстрого запуска проекта, — упрощение процедуры регистрации индийских фармпрепаратов и субстанций на российском рынке.

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