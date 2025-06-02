Индийский деловой альянс предостерег бизнес в связи с задержанием главы «Джодас Экспоим»

Индийский деловой альянс (IBA) выразил глубокую обеспокоенность в связи с возбуждением уголовного дела в отношении генерального директора компании «Джодас Экспоим», которая является членом организации, Парсада Сингха Шаши Шанкара и чиновника Минздрава Алексея Сазонова. IBA призвала все индийские компании — особенно в сфере фармацевтики — строго соблюдать законодательство Российской Федерации, включая требования надлежащей производственной практики (GMP), лицензионные условия и административные нормы. Об этом говорится в официальном заявлении, полученном в ответ на запрос «ФВ».

«Индийский деловой альянс — неправительственная организация, деятельность которой направлена на содействие этическому ведению бизнеса, соблюдению законодательства и укреплению индийско-российского экономического сотрудничества. Несмотря на то, что мы не комментируем идущие судебные процессы, мы подтверждаем нашу неизменную позицию: IBA категорически не поддерживает коррупцию, нарушение регламентов или неэтичное поведение», — сказано в заявлении, которое подписал президент IBA Самми Манодж Котвани.

В ближайшее время IBA намерен предпринять следующие шаги:

создать Центр фармацевтического комплаенса для поддержки индийских компаний в России;

провести вебинар по стандартам GMP и требованиям регуляторов;

разработать рекомендации по ведению этичного и законопослушного бизнеса на российском рынке.

На прошлой неделе «ФВ» стало известно о возбуждении уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Официально сообщалось о двух фигурантах: генеральном директоре «Джодас Экспоим» и начальнике отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств Департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Алексее Сазонове. По версии следствия, руководитель фармкомпании пытался договориться с чиновником, чтобы его лекарства не исключали из реестра.

28 мая Минздрав отменил регистрацию 11 препаратов «Джодас Экспоим». В одном из писем, размещенных в ГРЛС, в качестве причины исключения лекарств из госреестра указаны результаты проверки и непринятие производителем мер для предотвращения нарушений законодательства России.