Индийский суд приговорил к тюремным срокам двух руководителей компании Maiden Pharmaceuticals

Индийский суд приговорил двух руководителей фармацевтической компании Maiden Pharmaceuticals к двум с половиной годам тюремного заключения за экспорт некачественных лекарств во Вьетнам, сообщает Reuters.

Maiden Pharma уже не раз становилась фигурантом происшествий, связанных с некачественными ингредиентами. За последние несколько лет только в одном штате Керала компания как минимум пять раз привлекалась к ответственности в связи с производством некачественных препаратов. Правительством штата Бихара компания была внесена в черный список в 2011 году, а в 2014-м Maiden оказалась среди 66 других индийских компаний, попавших в черный список правительства Вьетнама за нарушение правил контроля качества в отношении лекарств. После этого правительство начало расследование против компании.

В итоге индийский суд приговорил к тюремному заключению основателя Maiden Нареша Кумара Гоела и технического директора М.К. Шарма. Их обвинили в экспорте во Вьетнам лекарств от изжоги Mantek-150, которые не подходили под стандарты качества. Они также были оштрафованы на 100 000 рупий (1200 долл.).

Ранее Maiden оказалась в центре скандала с поставкой препаратов в Гамбию. Министр здравоохранения африканской страны Ахмаду Ламин Саматех сообщил, что в общей сложности 69 детей с июля прошлого года погибли из-за почечной недостаточности, которую, вероятно, вызвал произведенный Maiden сироп от кашля.

Компания отрицает, что ее препараты могли быть причиной смертей в Гамбии. Тесты, проведенные индийской государственной лабораторией, показали, что в сиропах не было токсичных веществ.