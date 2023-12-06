Индийской компании снова отказали в возражении против патента «Фармасинтеза» для терапии ВИЧ

Федеральная служба по интеллектуальной собственности не удовлетворила возражение компании Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd от мая 2022 года против патента «Фармасинтеза» на препарат с МНН ритонавир+лопинавир. Речь о патенте № 2543322 на изобретение «Фармацевтическая композиция для лечения ВИЧ-инфекции, способ ее получения и способ лечения». Это не первая попытка индийской компании оспорить патенты, защищающие препарат.

Препарат, предназначенный для лечения и профилактики ВИЧ/СПИД, был включен во временные рекомендации Министерства здравоохранения по лечению и профилактике COVID-19. Но в сентябре 2020 года он был исключен из рекомендаций.

Всего у «Фармасинтеза» три патента, которые защищают этот препарат: два российских — № 2543322 и № 2505286 на группу изобретений «Фармацевтическая композиция для лечения ВИЧ-инфекции, способ ее получения и способ лечения», а также евразийский патент ЕА № 029586 на группу изобретений «Фармацевтическая композиция для лечения ВИЧ-инфекций». Lok-Beta Pharmaceuticals в 2021 году получила отказ по возражениям в отношении всех трех патентов.

В 2022 году Роспатент также отказал компании по новому возражению против евразийского патента.

Самые первые патенты на ритонавир+лопинавир принадлежат компании Abbvie, которая разработала и выпустила оригинальный препарат под брендом «Калетра». Но в марте 2021 года компания отказалась от своих патентных прав на фоне пандемии COVID-19.

Патенты Abbvie были достаточно узкими, и при желании можно было найти пути их обхода, а «Фармасинтез» не только нашел такие пути, но и получил на это патенты, пояснял «ФВ» патентный поверенный Алексей Михайлов. Так, композиция в патентах Abbvie содержит только водорастворимые полимеры, а «Фармасинтез» добавил водонерастворимые полимеры, что и позволило получить новые патенты, рассказал он.