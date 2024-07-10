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Индия и Россия намерены развивать сотрудничество в разработке лекарств

10.07.2024
16:23
Дина Коблова
Россия и Индия собираются развивать сотрудничество в области разработки лекарств, об этом стало известно по итогам встречи лидеров двух стран. РФПИ и индийский Polymed вложат 3 млрд руб. в локализацию производства медизделий для гемодиализа на территории России.
Нарендра Моди и Владимир Путин | Фото: пресс-служба Кремля

Одним из направлений программы развития российско-индийского экономического сотрудничества на период до 2030 года стала разработка лекарств. Совместное заявление об этом лидеров двух стран — Владимира Путина и Нарендры Модиопубликовано на сайте Кремля.

Одним из приоритетов для выстраивания сотрудничества стала сфера разработки и поставок медицинских препаратов и передового медицинского оборудования, а также изучение возможности открытия в России филиалов индийских медорганизаций и привлечения квалифицированных медицинских кадров. Кроме того, страны планируют усиливать координацию в области медико-биологической безопасности.

Главы стран поручат межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству изучить приоритетные направления и оценить прогресс в ходе следующего заседания комиссии.

В преддверии визита премьер-министра Индии в Россию Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что подписано соглашение с индийской компанией Poly Medicure Limited (Polymed). Инвестиции в локализацию производства медицинских изделий для гемодиализа на территории России составят 3 млрд руб.

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