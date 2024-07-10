Индия и Россия намерены развивать сотрудничество в разработке лекарств

Одним из направлений программы развития российско-индийского экономического сотрудничества на период до 2030 года стала разработка лекарств. Совместное заявление об этом лидеров двух стран — Владимира Путина и Нарендры Моди — опубликовано на сайте Кремля.

Одним из приоритетов для выстраивания сотрудничества стала сфера разработки и поставок медицинских препаратов и передового медицинского оборудования, а также изучение возможности открытия в России филиалов индийских медорганизаций и привлечения квалифицированных медицинских кадров. Кроме того, страны планируют усиливать координацию в области медико-биологической безопасности.

Главы стран поручат межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству изучить приоритетные направления и оценить прогресс в ходе следующего заседания комиссии.

В преддверии визита премьер-министра Индии в Россию Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что подписано соглашение с индийской компанией Poly Medicure Limited (Polymed). Инвестиции в локализацию производства медицинских изделий для гемодиализа на территории России составят 3 млрд руб.