Индия рассмотрит новый законопроект о регулировании импорта и производства лекарств

Законодатели Индии на следующей неделе рассмотрят новый законопроект о правилах импорта, производства и продажи лекарств, сообщает Reuters. Издание пишет, что репутации Индии как «аптеке мира» был нанесен ущерб после того, как изготовленные там сиропы от кашля стали причиной смерти по меньшей мере 89 детей в Гамбии и Узбекистане в прошлом году.

Законопроект направлен на обеспечение «качества, безопасности, эффективности и клинических испытаний новых лекарств ‹…› с целью соблюдения максимально возможных стандартов регулирования и прозрачного регуляторного режима», говорится в парламентском документе. Пока что неизвестно, какие именно изменения были внесены в новый закон о лекарственных препаратах от 2023 года.

Фармацевтическая промышленность Индии с оборотом в 41 млрд долл. является одной из крупнейших в мире и в течение многих лет поставляет в развивающиеся страны дешевые альтернативы западным продуктам.

Но сейчас Индия пытается справиться с последствиями поставок некачественных товаров своими производителями. Так, индийские власти начали расследовать факты коррупции при тестировании на токсины сиропов от кашля Maiden Pharmaceuticals, которые ВОЗ связывает со смертью детей в Гамбии. В начале года «ФВ» сообщал, что страна потратит почти 80 млн долл. на совершенствование своей политики в области фармацевтического регулирования.

Кризис был связан не только с сиропами от кашля. В начале этого года индийская Global Pharma Healthcare была вынуждена отозвать все партии своих глазных капель. FDA сообщило о том, что в США было зарегистрировано 55 сообщений о побочных эффектах, связанных с приемом препарата.