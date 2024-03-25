Индия вышла в лидеры по поставкам лекарств на российский рынок в 2023 году

В 2023 году Индия стала крупнейшим зарубежным поставщиком лекарств на российский рынок, пишет РБК со ссылкой на данные RNC Pharma. В исследовании проанализированы данные самой компании и сведения Росздравнадзора о выпуске лекарств в обращение.

В прошедшем году на российский рынок поступило 293,9 млн упак. индийских лекарств, что почти на 3% больше, чем в 2022 году. Количество поставок препаратов в Россию выросло после трех лет падениях, из которых два года (2021 и 2022) лидировала Германия. Ввоз немецких лекарств в 2023 году упал на 20% — до 238,7 млн упак.

Среди других ключевых стран — поставщиков лекарств в Россию в прошедшем году:

Франция — 149,3 млн упак. (рост на 7,6% за год);

Венгрия — 112,5 млн упак. (рост на 11,6%);

Белоруссия — 109,8 млн упак. (рост на 6,9%).

Упали поставки в Россию у Великобритании (на 10,5%, до 63,2 млн) и Польши (на 16,5%, до 60,9 млн).

Впервые в Россию поставили препараты следующие страны:

ОАЭ: 35,7 тыс. упаковок;

Армения: 1,6 тыс. упаковок;

Куба: 1,5 тыс. упаковок.

Всего в 2023 году на российский рынок было выпущено 1,8 млн упаковок иностранных лекарств. Этот показатель вырос на 1,5% по отношению к 2022 году, но остался ниже уровня 2021 года, когда в страну завезли 1,9 млрд упаковок. Отечественных лекарств на рынке остается больше всего – 4,1 млрд упаковок.