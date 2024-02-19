Иностранные компании исключили несколько РУ препаратов из реестра

Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств шесть регистрационных удостоверений на препараты. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава. Среди держателей удостоверений исключенных препаратов AbbVie, Teva, Takeda и др. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев РУ.

Компания Takeda отозвала из реестра два РУ на лекарства. Это противомикробное средство «Метронидазол Никомед» (МНН метронидазол) и антидепрессант «Амитриптилин Никомед» (МНН амитриптилин) — оба в виде таблеток. Указанные препараты имеют на рынке много аналогов.

РУ на антидепрессант «Плизил Н» (МНН пароксетин) отозвала Teva. У него также есть другие аналоги зарубежных и российских компаний, в том числе оригинальный препарат пароксетина «Паксил» от GSK.

Компания AbbVie отозвала РУ на «Ранвэк» (упадацитиниб). Препарат представляет собой иммунодепрессант, который применяется при ревматоидном и псориатическом артрите, а также показан при активном анкилозирующем спондилите и среднетяжелом и тяжелом атопическом дерматите. Согласно инструкции по медицинскому применению для лечения указанных заболеваний препарат назначают в дозировке 15 мг. РУ с препаратом «Ранвэк» в этой дозировке в реестре зарегистрирован, была исключена только дозировка в 30 мг. Аналогов с действующим веществом упадацитиниб в ГРЛС больше нет.

Из реестра было исключено РУ на противоопухолевый препарат «Гидроксикарбамид медак» (МНН гидроксикарбамид) в капсулах от немецкой компании Medac GmbH. С этим МНН в реестре зафиксировано несколько РУ иностранных и отечественных компаний.

Российская компания ООО «Фармаклаб» отозвала РУ на «Апротинин» (МНН апротинин) в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного введения, но при этом по-прежнему зарегистрирован препарат в виде раствора для введения от данной компании. Лекарство применяется для профилактики интраоперационной кровопотери. В реестре также есть другие аналоги в виде раствора и лиофилизата.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: