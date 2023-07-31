Иностранные компании отозвали шесть РУ препаратов из ГРЛС

Из Госреестра исключены шесть регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава 28 июля 2023 года. В числе их владельцев зарубежные компании Dr. Reddy’s, Gedeon Richter, Exeltis Healthcare и Krka. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Компания Dr. Reddy’s отозвала из реестра три лекарственных средства. Препарат «Атокорд А» (МНН аторвастатин+ацетилсалициловая кислота) не имеет действующих аналогов в реестре. Действующее вещество аторвастатин широко представлен на рынке, однако в сочетании с ацетилсалициловой кислотой в ГРЛС не обнаружен.

Другой препарат компании Dr. Reddy’s «Омез Инста» (МНН омепразол) представляет собой порошок для приготовления суспензии для приема внутрь. Омепразол в реестре широко представлен другими пероральными формами выпуска (таблетки, капсулы), однако в виде порошка для приготовления суспензии для приема внутрь больше не зарегистрирован.

Из реестра было исключено бронходилатирующее средство «Теотард» (МНН теофиллин) компании Krka в виде капсул с пролонгированным действием в дозировке 200 мг и 350 мг. В ГРЛС имеются три записи о препаратах с МНН теофиллин в таблетках с пролонгированным высвобождением, но в дозировках 100 мг, 200 мг и 300 мг.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: