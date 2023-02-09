Институт ФМБА обжаловал решение суда по иску к компаниям ГК «Протек» на 1,5 миллиарда

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 14 февраля 2023 года начнет рассмотрение апелляционной жалобы НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В чем суть претензий

В 2021 году НИИ особо чистых биопрепаратов подал иск к ООО «Протеиновый контур» и ЗАО «ФармФирма Сотекс» за нарушение прав на изобретение института. По мнению истца, ответчики неправомерно использовали исключительные права на изобретение по патенту РФ № 2125093 «Способ получения рекомбинантного человеческого эритропоэтина, штамм культивируемых клеток яичника китайского хомяка – продуцент эритропоэтина». ООО «Протеиновый контур» передал «Сотексу» изобретение, который с его помощью произвел субстанцию и лекарственный препарат.

В свою очередь ООО «Протеиновый контур» указал, что владеет указанным патентом наравне с НИИ особо чистых биопрепаратов. А «Сотексу» было передано не само изобретение, а жидкость, содержащая в неочищенном виде человеческий эритропоэтин и изготовленная с его использованием. То есть передан готовый продукт, а не технология. «Сотекс» выделил и очистил эритропоэтин по технологии, которая защищена другим патентом – № 2145610 «Способ очистки рекомбинантного эритропоэтина человека», исключительные права на который принадлежат «Протеиновому контуру».

По мнению НИИ особо чистых биопрепаратов, «Протеиновый контур» не мог самостоятельно произвести жидкость, содержащую человеческий эритропоэтин, так как не имеет специального оборудования. В то же время суд счел убедительными доказательства, что выпуск культуральной жидкости осуществлялся на производственной площадке «Протеинового контура». В ноябре 2022 года суд отказал в иске. В январе 2023 года суд принял апелляционную жалобу.

Почему такой ущерб

В тексте решения суда первой инстанции нет обоснования расчета суммы ущерба в размере 1,5 млрд руб. Расчет мог быть проведен исходя из продаж препарата, выпускаемого «Сотексом».

Согласно ГРЛС, «Сотекс» зарегистрировал свое лекарство в 2008 году под торговым наименованием «Эральфон». На странице препарата указано, что субстанцию для него поставляют два производителя: НИИ особо чистых биопрепаратов и сам «Сотекс». Скорее всего, сначала производитель закупал сырье у НИИ, а затем наладил собственное производство. Из текста решения следует, что договор между ООО «Протеиновый контур» и ЗАО «Сотекс» о передаче прав на способ очистки рекомбинантного эритропоэтина человека заключен в 2012 году.

Защита патента действовала с 1998 по 2018 год. Следовательно, необоснованное, по мнению истца, использование патента могло длиться с 2012 по 2018 год.

НИИ также имеет свой препарат с МНН эпоэтин альфа, он зарегистрирован в 2009 году под торговым наименованием «Эпокрин». Из текста решения следует, что институт не интересовался судьбой своего патента до 2019 года, когда сменилось руководство НИИ.

Согласно AlphaRM, «Сотекс» самый крупный поставщик эпоэтина альфа. В 2022 году продажи компании «Эральфона» составили 2,2 млрд руб., у НИИ продажи «Эпокрина» — 98,2 млн руб.

Источник: AlphaRM