Интерпол изъял 500 тонн контрафактной фармпродукции в ходе операции Pangea XI

12:50
2 ноября 2018

Илья Дугин

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В ходе операции Интерпола Pangea XI скоординированные действия полиции в 116 странах мира позволили изъять из обращения 500 тонн контрафактных лекарственных препаратов, продаваемых через интернет, сообщает The New York Times.

В том числе это препараты для лечения онкозаболеваний, обезболивающие средства  и др.

Во время операции произведено 859 арестов и конфисковано продукции на сумму 14 млн долл. Кроме того, говорится в сообщении Интерпола, закрыт 3671 интернет-ресурс,  в т.ч. сайты, страницы в социальных сетях и интернет-магазины.

Незаконная торговля лекарствами через интернет продолжает процветать, несмотря на усилия властей. Преступные группы диверсифицируют свой бизнес и ищут новых клиентов.   

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