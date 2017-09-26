Интерпол изъял 500 тонн контрафактной фармпродукции в ходе операции Pangea XI

В том числе это препараты для лечения онкозаболеваний, обезболивающие средства и др.

Во время операции произведено 859 арестов и конфисковано продукции на сумму 14 млн долл. Кроме того, говорится в сообщении Интерпола, закрыт 3671 интернет-ресурс, в т.ч. сайты, страницы в социальных сетях и интернет-магазины.

Незаконная торговля лекарствами через интернет продолжает процветать, несмотря на усилия властей. Преступные группы диверсифицируют свой бизнес и ищут новых клиентов.