Интерпол изъял 500 тонн контрафактной фармпродукции в ходе операции Pangea XI

В ходе операции Интерпола Pangea XI скоординированные действия полиции в 116 странах мира позволили изъять из обращения 500 тонн контрафактных лекарственных препаратов, продаваемых через интернет, сообщает The New York Times.
В том числе это препараты для лечения онкозаболеваний, обезболивающие средства и др.
Во время операции произведено 859 арестов и конфисковано продукции на сумму 14 млн долл. Кроме того, говорится в сообщении Интерпола, закрыт 3671 интернет-ресурс, в т.ч. сайты, страницы в социальных сетях и интернет-магазины.
Незаконная торговля лекарствами через интернет продолжает процветать, несмотря на усилия властей. Преступные группы диверсифицируют свой бизнес и ищут новых клиентов.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев