Инвестпроект по производству медизделий утвердили в Псковской области
Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» утвердил инвестиционный проект по производству медицинских изделий на сумму более 1 млрд руб., о прошедшем заседании рассказали в пресс-службе правительства.
По словам гендиректора «БетаМед» Алексея Степанова, на предприятии собираются производить хирургические эндоскопические сшивающие аппараты, кассеты к ним, катетеры для гемодиализа и другие виды венозных катетеров.
«Срок реализации проекта намечен на первый квартал 2026 года. Тогда планируем представить первые производственные образцы», — поделился Алексей Степанов.
По планам, в первый год реализации предприятие выпустит около 160 тыс. штук профильной продукции. На производстве будет создано более 80 рабочих мест.
Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина предложила использовать и апробировать будущую продукцию на площадках вузов, которые специализируются на подготовке медицинских специалистов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников одобрил эту инициативу.
Ранее проект был одобрен наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино».
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