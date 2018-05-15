Ирбитский ХФЗ за 9 месяцев сократил чистую прибыль в 8,4 раза

13:56
15 ноября 2018

Елена Сидорова

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В январе-сентябре 2018 г. ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (Свердловская область) сократил чистую прибыль по РСБУ в 8,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 22,1 млн руб. (в 2017 г. этот показатель составлял 186,3 млн руб.), говорится в отчетности предприятия.

Выручка компании снизилась за этот же период на 23% и составила около 1,3 млрд рублей. Себестоимость произведенной продукции выросла на 1,2% – до 963,1 млн рублей.

Валовая прибыль снизилась в 2,3 раза – с 688,5 млн руб.  за три квартала 2017 г. до 298,1 млн руб. за аналогичный период 2018 г.

Основным акционером компании является ОАО «Авексима», которому принадлежит 66,02% обыкновенных акций фармпредприятия.

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