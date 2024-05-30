Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Ирбитский химфармзавод увеличил...

Ирбитский химфармзавод увеличил чистую прибыль в I квартале

30.05.2024
15:35
Ирбитский химико-фармацевтический завод, принадлежащий компании «Авексима», увеличил чистую прибыль на 25%. Выручка предприятия по сравнению с аналогичным периодом 2023 года практически не изменилась.
Фото: 123rf.com

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (принадлежащее ОАО «Авексима») отчиталось о финансовых показателях в I квартале 2024 года. Предприятие увеличило чистую прибыль по РСБУ на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 192,3 млн руб., следует из данных СПАРК.

Выручка предприятия по сравнению с аналогичным периодом 2023 года практически не изменилась и составила 759,8 млн руб. Прибыль от продаж выросла с 214 млн руб. в I квартале 2023 года до 252,5 млн руб., а чистая прибыль с 153 млн руб. до 192 млн руб.

Согласно данным на сайте предприятия, завод выпускает 66 наименований лекарственных препаратов, относящихся к различным фармакотерапевтическим группам (противомикробные, ноотропные, спазмолитические, антиаритмические, антигипертензивные, антиангинальные, нестероидные противовоспалительные средства, адсорбенты), и осуществляет синтез 23 фармацевтических субстанций. Более 30% производимой номенклатуры входит в Перечень ЖНВЛП. Выпуск таблетированных лекарственных препаратов является доминирующим и занимает 78% в объеме завода. С 2013 года мажоритарным акционером ОАО «Ирбитский химфармзавод» является ОАО «Авексима».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.