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Ирбитский химико-фармацевтический завод...

Ирбитский химико-фармацевтический завод сменил руководителя

21.06.2024
14:25
Дина Коблова
Сменился гендиректор Ирбитского химико-фармацевтического завода: в должность вступила Людмила Абросимова. Покинувшая пост Людмила Солодухина, руководившая заводом с 2008 года, останется членом Совета директоров и перейдет на должность советника гендиректора «Авексимы».
Людмила Абросимова | Фото: Пресс-служба компании «Авексима»

Новым генеральным директором ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» стала Людмила Абросимова. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе компании «Авексима», решение об этом было принято на собрании акционеров.

«Единогласная поддержка кандидатуры Людмилы Абросимовой обусловлена в том числе тем, что она прошла путь от инженера ПТО до первого заместителя генерального директора Ирбитского химфармзавода», — добавили в пресс-службе компании.

Покинувшая пост гендиректора Людмила Солодухина останется членом Совета директоров и перейдет на должность советника генерального директора ОАО «Авексима» по производственным вопросам. Она будет участвовать в стратегическом развитии группы и продолжит консультировать Людмилу Абросимову в переходный период.

Людмила Солодухина руководила работой завода с 2008 года, а с 2021 года также предприятием ООО «Авексима Сибирь», которые входят в Группу компаний «Авексима».

В новой должности Солодухина будет курировать вопросы разработки и внедрения производственных технологий для создания инновационных препаратов на базе предприятий, которые составляют производственный дивизион компании. Также в зону ее ответственности будет входить организация производственного блока по созданию крупнейшего фармацевтического производственно-логистического кластера в индустриальном парке Есипово Солнечногорского района Московской области.

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