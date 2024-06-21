Ирбитский химико-фармацевтический завод сменил руководителя

Новым генеральным директором ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» стала Людмила Абросимова. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе компании «Авексима», решение об этом было принято на собрании акционеров.

«Единогласная поддержка кандидатуры Людмилы Абросимовой обусловлена в том числе тем, что она прошла путь от инженера ПТО до первого заместителя генерального директора Ирбитского химфармзавода», — добавили в пресс-службе компании.

Покинувшая пост гендиректора Людмила Солодухина останется членом Совета директоров и перейдет на должность советника генерального директора ОАО «Авексима» по производственным вопросам. Она будет участвовать в стратегическом развитии группы и продолжит консультировать Людмилу Абросимову в переходный период.

Людмила Солодухина руководила работой завода с 2008 года, а с 2021 года также предприятием ООО «Авексима Сибирь», которые входят в Группу компаний «Авексима».

В новой должности Солодухина будет курировать вопросы разработки и внедрения производственных технологий для создания инновационных препаратов на базе предприятий, которые составляют производственный дивизион компании. Также в зону ее ответственности будет входить организация производственного блока по созданию крупнейшего фармацевтического производственно-логистического кластера в индустриальном парке Есипово Солнечногорского района Московской области.