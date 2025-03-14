Искусственный интеллект может усилить выгорание фарммаркетологов

Свыше половины маркетологов испытывают симптомы выгорания, показал опрос журнала Marketing Week в Великобритании. При этом сотрудники, которые часто используют искусственный интеллект, имеют более высокий уровень выгорания (45%), чем те, кто никогда (35%) или нечасто (38%) использовали его, обнаружили исследователи Quantum Workplace в США. Согласно экспертным оценкам, с проблемами стресса и выгорания сталкиваются многие российские фарммаркетологи, выяснил «ФВ».

«Я сейчас много общаюсь с директорами по маркетингу и диджитал-директорами фармкомпаний и часто слышу, что им сложно эмоционально», — рассказала «ФВ» директор по маркетингу Onpoint Алина Черникова.

Исследование Onpoint «Долгосрочные коммуникации с врачами» (2024), проведенное с участием 20 экспертов рынка, показало, что фармкомпании находятся на этапе создания единого хранилища данных. Большинство игроков внедряют платформы для коммуникаций и перестраивают процессы взаимодействия с врачами. Это значит, что трансформация отрасли происходит прямо сейчас и маркетологи оказались в ее эпицентре, констатировала эксперт. По ее словам, современным фарммаркетологам приходится одновременно разбираться в новых системах, осваивать технологии и выполнять текущую работу.

«Компании продолжают инвестировать в технологии, платформы, автоматизацию, но без людей, которые умеют с ними работать, эти инвестиции не дадут результата, — убеждена Черникова. — Как бы ни развивался искусственный интеллект, он не заменит стратегическое мышление, креативность и способность маркетологов понимать аудиторию. Трансформация должна быть не только технологической, но и человеческой».

О том, как не отставать от веяний времени и профилактировать эмоциональное и профессиональное выгорание, читайте в материале «Маркетологи в стрессе» в «ФВ» № 5 (1164) от 11.03.2025 года.