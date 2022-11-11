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Исполнительным директором Biogen...

Исполнительным директором Biogen станет экс-глава Sanofi

11.11.2022
12:48
Николай Соколов

Biogen объявила о том, что новым исполнительным директором компании станет Кристофер Вихбахер. Ранее он руководил Sanofi и работал в GSK.

Кристофер Вихбахер | Фото: investors.biogen.com

Biogen сообщила, что новым главой компании станет Кристофер Вихбахер, который ранее возглавлял Sanofi. Он станет президентом и исполнительным директором компании, а также войдет в Совет директоров. 

Вихбахер шесть лет, до 2014 года, занимал пост исполнительного директора Sanofi и сыграл важную роль в заключении сделки французского производителя и компании Genzyme стоимостью 20 млрд долл. в 2011 году. В его послужном списке также 20 лет работы в британской GSK.

Тем не менее, Reuters пишет, что ряд аналитиков скептически настроены к его кандидатуре. «С одной стороны, у него большой опыт работы в отрасли, в том числе шесть лет во главе Sanofi. С другой стороны, большую часть последнего десятилетия он провел в качестве инвестора», — заявил Пол Маттеис из Stifel.  

В мае Biogen покинул предыдущий исполнительный директор, Мишель Вунатсос. Его уход сопровождался неудачами с запуском препарата против болезни Альцгеймера Aduhelm и увольнением части персонала.
                                                          
Вихбахер будет заниматься продвижением другого лекарства от болезни Альцгеймера lecanemab, которое Biogen разрабатывает совместно с японской Eisai. Оно уже прошло III фазу испытаний, и результаты исследования показали, что препарат может замедлить клиническое ухудшение состояния пациентов на 27% на 18 месяцев.                                                       

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