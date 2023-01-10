Итальянская Chiesi Farmaceutici купит Amryt Pharma за 1,48 млрд долларов
Итальянская компания Chiesi Farmaceutici купит ирландскую фармацевтическую фирму Amryt Pharma, которая разрабатывает препараты для лечения редких заболеваний. Сумма сделки составит 1,48 млрд долл.
Итальянская компания Chiesi Farmaceutici заявила о том, что приобретет ирландскую фармацевтическую фирму Amryt Pharma Plc, которая разрабатывает лекарства для лечения редких заболеваний. Сумма сделки составит 1,48 млрд долл. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 года. Советы директоров обеих компаний одобрили соглашение.
«Портфолио Amryt, а также их опыт помогут нам в нашей миссии по обеспечению лекарствами пациентов, независимо от того, насколько редким может быть их заболевание», — заявил генеральный директор Chiesi Group Марко Веккья.
«Я невероятно горжусь тем, что Amryt сделала для пациентов, их семей, медицинских работников и акционеров с момента основания нашего бизнеса в 2015 году. Chiesi разделяет приверженность <...> Amryt, и я верю, что Chiesi еще больше увеличит ценность <...> портфеля Amryt и, что наиболее важно, увеличит нашу способность охватить больше нуждающихся пациентов во всем мире», — заявил главный исполнительный директор Amryt Pharma Джо Уайли.
За первые девять месяцев 2022 года Amryt сообщила о выручке в размере 188,8 млн долл. Компания также подтвердила годовой прогноз выручки в размере от 260 до 270 млн долл. Продажи самого продаваемого препарата компании Myalept или Myalepta для лечения липодистрофии в III квартале составили 37,9 млн долл.
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