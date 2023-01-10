Итальянская Chiesi Farmaceutici купит Amryt Pharma за 1,48 млрд долларов

Итальянская компания Chiesi Farmaceutici заявила о том, что приобретет ирландскую фармацевтическую фирму Amryt Pharma Plc, которая разрабатывает лекарства для лечения редких заболеваний. Сумма сделки составит 1,48 млрд долл. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 года. Советы директоров обеих компаний одобрили соглашение.

«Портфолио Amryt, а также их опыт помогут нам в нашей миссии по обеспечению лекарствами пациентов, независимо от того, насколько редким может быть их заболевание», — заявил генеральный директор Chiesi Group Марко Веккья.

«Я невероятно горжусь тем, что Amryt сделала для пациентов, их семей, медицинских работников и акционеров с момента основания нашего бизнеса в 2015 году. Chiesi разделяет приверженность <...> Amryt, и я верю, что Chiesi еще больше увеличит ценность <...> портфеля Amryt и, что наиболее важно, увеличит нашу способность охватить больше нуждающихся пациентов во всем мире», — заявил главный исполнительный директор Amryt Pharma Джо Уайли.

За первые девять месяцев 2022 года Amryt сообщила о выручке в размере 188,8 млн долл. Компания также подтвердила годовой прогноз выручки в размере от 260 до 270 млн долл. Продажи самого продаваемого препарата компании Myalept или Myalepta для лечения липодистрофии в III квартале составили 37,9 млн долл.