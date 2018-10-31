Итальянская Падуя представляет свой экспортный потенциал

В мероприятии, организованном Торгово-промышленной палатой региона и компанией–партнером Promex, принимают участие 37 представителей индустрии здоровья и красоты из 17 стран мира от Анголы до ЮАР и Индонезии. В состав российской делегации вошли пять представителей компании АСНА и «Фармацевтического вестника».

Участники мероприятия в ходе трехдневной деловой программы познакомятся с лучшими производителями и организаторами сервиса, направленного на укрепление здоровья и продление красоты из этого северо-западного региона Италии.

Как отметил в своем приветственном слове на открытии мероприятия генеральный директор компании Promex г-н Франко Концатто, история самого города, расположенного между Миланом и Венецией, и его университета составляет более 800 лет. По его словам, настало время сконцентрировать усилия как местных компаний, так и представителей международной индустрии здоровья и красоты на том, чтобы сделать доступными для всего мира лучшие образцы плодов усилий региональных медиков, косметологов, диетологов и кулинаров. Недаром университет города Падуи и его ботанический сад, с посещения которых началась международная ознакомительная программа, считаются колыбелью медицинской, биологической и ботанической наук в Италии.

В ходе мероприятия представители потенциальных экспортных рынков и индустрий ухода, красоты и здорового питания посетят не только научные академии и административные центры, но и десять лучших научно-исследовательских и производственных компаний региона, имеющего неофициальное звание столицы здоровья Италии.