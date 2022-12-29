Из «Джи Ди Пи» спустя месяц уволили новый топ-менеджмент

Из компании «Джи Ди Пи» сократили топ-менеджера, приступившего к работе около месяца назад. Ее советник и новый HR-специалист также попали под сокращение. Об этом «ФВ» сообщили два источника на фармрынке, а свой уход из компании, не вдаваясь в детали о причинах, подтвердил и один из сотрудников.

Лилия Романова, которая была назначена на должность заместителя генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Джи Ди Пи», а также Анна Клименко, занявшая должность ее советника, были уволены спустя месяц, сообщил «ФВ» источник, знакомый со структурой компании. Лилия Романова подтвердила «ФВ», что больше не работает в «Джи Ди Пи», но не стала вдаваться в подробности. По информации одного из источников, из компании также уволили нового HR Инну Приходько.

О том, что «Джи Ди Пи» меняет команду после смены владельца, «ФВ» писал в начале декабря. По словам источника «ФВ», новые владельцы заменили часть ключевых сотрудников. В октябре-ноябре сотрудникам «Джи Ди Пи» были представлены как минимум десять новых работников, вошедших в штат компании. Часть увольнений происходила неожиданно — одним днем. Также, как утверждает источник, сотрудникам не выплачивали каких-либо бонусов.

Напомним, что компанию также покидает генеральный директор «Джи Ди Пи» Беньямин Ковач — его контракт истекает 8 января, сообщил «ФВ» еще один собеседник. Ковач был назначен на эту должность 31 мая 2021 года.

Топ-менеджер подтвердил «ФВ» свой уход из компании, он покинет структуру фармдистрибьютора после праздников. «В основном весь топ-менеджмент в компании поменялся. Это и логично — непрофильные инвесторы так и делают, ничего нового. Холдинг приводит свою команду», — заявил Ковач. Говоря о дальнейших планах, эксперт отметил, что займется развитием семейного бизнеса, после чего, возможно, рассмотрит присоединение к каким-либо новым фармпроектам. С октября генеральным директором «Джи Ди Пи» назначен Павел Шадрин, рассказал «ФВ» один из источников. С момента его назначения Ковач выполнял функции советника и занимался передачей дел.