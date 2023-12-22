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Из Госреестра отозвали...

Из Госреестра отозвали семь регудостоверений лекарств

22.12.2023
18:49
Вероника Догузова
Зарубежные и отечественные компании отозвали из Госреестра семь регистрационных удостоверений лекарств. Среди них антибактериальный препарат, радиофармацевтическое, противопаркинсоническое средство и др. Некоторые препараты не имеют аналогов на рынке.
Фото: Артем Косенок

Из Госреестра исключены семь регистрационных удостоверений на лекарственные препараты. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС.

Отменена регистрация радиофармацевтического средства «Миовью» (МНН тетрофосмин) для внутривенного введения от компании GE Healthcare. В Реестре нет аналогов этого лекарства.

Минздрав исключил РУ на препарат «Моксифлоксацин Канон» (МНН моксифлоксацин) раствор для инфузий. В такой форме выпуска в реестре зарегистрированы более 10 аналогов препарата.

Также исключены препараты «Клопидогрел-Тева» (антитромботическое средство) в таблетках и «Бисопролол-ратиофарм», применяемый при артериальной гипертензии. На российском рынке много зарегистрированных лекарств с такими же МНН.

У исключенного из реестра «Агрилина» (МНН анагрелид) в капсулах от Шайер Фармасьютикалс Айерленд Лимитед согласно ГРЛС — три аналога.

Из реестра отозван препарат «НовоЭйт» (МНН туроктоког альфа) в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного введения от компании Novo Nordisk. Это препарат фактора свертывания крови VIII для людей, страдающих гемофилией.  Согласно данным Росздравнадзора, он два раза вводился в гражданский оборот. В Перечне ЖНВЛП его нет, аналогов в ГРЛС также не найдено.

Компания Roche отозвала с рынка препарат «Мадопар "125"» в капсулах. Это противопаркинсоническое средство. По данным реестра в России по-прежнему зарегистрирован «Мадопар "250"» в таблетках.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

  1. «Моксифлоксацин Канон» (моксифлоксацин) раствор для инфузий, РУ — ЛП-005050 от 20.09.2018г.;
  2. «Миовью» (тетрофосмин), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, РУ — П N015452/01 от 24.03.2009г.;
  3. «Мадопар "125"» (Леводопа+[Бенсеразид]), капсулы, РУ — П N014068/01 от 22.07.2008г.;
  4. «Клопидогрел-Тева» (клопидогрел), таблетки, РУ —ЛСР-007275/10 от 28.07.2010г.;
  5. «Бисопролол-ратиофарм», таблетки, РУ — ЛС-000567 от 27.04.2010г.;
  6. «Агрилин» (анагрелид) капсулы, РУ — ЛП-001824 от 07.09.2012г.;
  7. «НовоЭйт» (туроктоког альфа) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, РУ — ЛП-003668 от 06.06.2016г.

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