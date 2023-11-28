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Из Госреестра отозвали шесть регудостоверений лекарств

28.11.2023
19:01
Вероника Догузова
Зарубежные и отечественные компании отозвали из Госреестра шесть регистрационных удостоверений лекарств. Среди исключенных препаратов есть антимикробное, противопростудное средство и препараты для лечения заболеваний ЖКТ. Большинство из исключенных препаратов имеют полные аналоги в ГРЛС.
Фото: Догузова Вероника

Из Госреестра исключены шесть регистрационных удостоверений на лекарственные препараты. Информация об этом опубликована на сайте ГРЛС. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены четыре РУ на препараты компании «ПФК Обновление» — это средства для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки «Викалин» и «Викаир». Оба бренда выпускаются в форме таблеток и обладают антисептическим и вяжущим действием. «Обновление» также отозвала РУ на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей «Эуфиллин» (МНН аминофиллин) в таблетках. Все перечисленные лекарства имеют зарегистрированные аналоги в России. Также компания отозвала антисептические глазные капли «Авитар» (МНН борная кислота+цинка сульфат) — это средство не имеет аналогов с действующим регудостоверением.

Из ГРЛС исключен антибактериальный препарат «Ко-тримоксазол-Акри» (МНН ко-тримоксазол [сульфаметоксазол+триметоприм]) в таблетках от компании «Акрихин» — у этого лекарства есть зарегистрированные аналоги других компаний.

Также из реестра отозвано РУ на препарат «Колдро-Икс» (МНН кофеин+парацетамол+терпингидрат+фенилэфрин+[аскорбиновая кислота]) от компании GSK. Лекарство применяется для устранения симптомов простуды и ОРЗ. У данного средства есть один полный аналог от индийской компании «Наброс Фарма Пвт.Лтд.»

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

  1. «Эуфиллин» (аминофиллин), таблетки, РУ — ЛСР-002209/07 от 15.08.2007;
  2. «Ко-тримоксазол-Акри» (ко-тримоксазол [сульфаметоксазол+триметоприм]), таблетки, РУ — Р N000681/02 от 03.12.2009;
  3. «Колдро-Икс» (кофеин+парацетамол+терпингидрат+фенилэфрин+[аскорбиновая кислота]), таблетки, РУ — П N015713/01 от 24.06.2009;
  4. «Викалин» (аира корневища+висмута субнитрат+келлин+крушины ольховидной кора+магния карбонат+натрия гидрокарбонат+рутозид), раствор для приема внутрь, РУ — ЛС-000648 от 27.04.2010;
  5. «Викаир», таблетки, РУ — ЛС-000567 от 27.04.2010;
  6. «Авитар» (борная кислота+цинка сульфат), капли глазные, РУ — ЛСР-001699/10 от 04.03.2010.

Также из Госреестра была отозвана одна фармсубстанция — Дапаглифлозина пропандиола моногидрат, субстанция-порошок, РУ — ФС-001932 от 20.08.2019, производитель СК «Биотек Айрленд Лимитед» (Ирландия).

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