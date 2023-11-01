Из Госреестра отозвали восемь регудостоверений лекарств

Из Госреестра исключены восемь регистрационных удостоверений на лекарственные препараты. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава. В числе компаний владельцев: Mundipharma, Janssen, Biogen, Bayer и др. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из Реестра исключено антиагрегантное средство «Иломедин» (МНН илопрост) в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий от компании Bayer. В ГРЛС теперь зарегистрирован только раствор для ингаляций с действующим веществом илопрост — это препарат «Вентавис» от Bayer и еще два российских аналога. Показания у раствора для инфузий и раствора для ингаляций различаются. Для инфузионной формы показаниями указаны: болезнь Бюргера, тяжелый синдром Рейно и др., а для ингаляционной формы — легочная гипертензия. По данным Росздравнадзора, «Иломедин» отсутствует в гражданском обороте с 2020 года.

Компания Biogen отозвала препарат «Текфидера» (МНН диметилфумарат). Лекарство применяется при рецидивирующем ремиттирующем рассеянном склерозе. В российском реестре есть еще четыре зарегистрированных аналога.

Из ГРЛС исключен противогрибковый препарат «Орунгал» (МНН итраконазол) в форме раствора для приема внутрь от Janssen. В реестре зарегистрированы российские аналоги итраконазола в форме капсул, однако средств с этим МНН в виде раствора больше не зафиксировано.

Также из реестра отозвано одно РУ на препарат «Мундизал» (МНН холина салицилат), гель для местного применения от Mundipharma. Лекарство применяется при стоматологических заболеваниях. В Госреестре зарегистрирован аналог в форме ушных капель «Отинум» (МНН холина салицилат) от Viatris, а также гель стоматологический «Холисал» с комбинированным составом (МНН холина салицилат+цеталкония хлорид) производства Bausch Health.

Были исключены: противоопухолевый препарат от компании Astellas «Рибомустин» (МНН бендамустин), комбинированное контрацептивное средство «Лея» (МНН дроспиренон+этинилэстрадиол) от Sanofi, «Альбумин» (МНН альбумин) в виде раствора для инфузий производства ГБУЗ СО «ОСПК» и противоклимактерическое средство растительного происхождения «ЦИ-КЛИМ» (цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт) — капли для приема внутрь от компании «Эвалар». Все перечисленные препараты имеют зарегистрированные аналоги.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: