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Из России ушла...

Из России ушла треть поставщиков ветеринарных лекарств для домашних животных

27.06.2023
13:20
Руслан Мавлиханов
Число поставщиков ветеринарных препаратов для домашних животных за год сократилось практически на 30%. В отсутствие аналогов завозить ветпрепараты приходится обходным путем. 
Фото: freepik/ru.freepik.com

В России практически на 30% сократилось количество компаний, поставляющих препараты для домашних животных, пишет RTVI со ссылкой на директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова

В первом квартале 2022 года в России насчитывалось 29 поставщиков ветпрепаратов, в первом квартале 2023 года это число сократилось до 20. Аналогов для ушедшей продукции нет, поэтому нередко ввозить ее приходится обходным путем, отмечает аналитик. Эти лекарства при этом заметно подорожали.

Как сообщили RTVI эксперты, с рынка ушло около половины наименований. В том числе это касается препаратов от клещей и блох, которые дают через рот, а также препаратов для лечения почек и аллергии. На фоне сокращения поставок некоторые ветеринарные отечественные лекарства стали стоить дороже своих импортных аналогов.

Накануне о возможности лишиться 94% импортных ветеринарных препаратов рынок предупредила Ассоциация ветеринарных фармацевтических компаний (АВФАРМ). Это связано с грядущими законодательными изменениями.

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