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Из-за ухода из...

Из-за ухода из России Orion Pharma потеряла 25 млн евро

17.07.2023
19:51
Елена Калиновская
Из-за прекращения деятельности в России финская Orion Pharma недополучила 25 млн евро операционной прибыли в первом полугодии 2023 года, которая составила 102 млн евро против 153,4 млн руб. в первом полугодии 2022 года. Помимо прекращения деятельности в России на показатель повлияли инфляция, а также снижение спроса на некоторые препараты.
Фото: orionpharma.in

Финская фармкомпания Orion Pharma заявила о прекращении бизнес-операций в России. На это обратил внимание telegram-канал «Право на здоровье». В документе несколько раз упоминается о прекращении деятельности компании в России, при этом не говорится о полном прекращении поставок лекарств. При этом данные Росздравнадзора свидетельствуют о резком сокращении ввода в гражданский оборот лекарств компании.

В октябре 2022 года «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса и планирует уйти из страны до конца года. В самой компании тогда отрицали уход. По словам представителей Orion, у нее нет планов по ликвидации российского подразделения, а распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. В компании заявили, что меняется только расписание работы московского офиса.

В разделе прогноза финансовых показателей на 2023 год указывается, что «оборот Orion в России будет значительно ниже, чем в 2022 году, в связи с прекращением деятельности в России». В прошлом году доля России в продажах Orion составила 3%.

В годовом отчете за 2022 год компания указала, что в 2022 году значительно сократилось количество сотрудников в России, при этом Orion поставила ограниченный объем критически важных лекарств. Согласно отчету российского ООО «Орион Фарма» за 2022 год, опубликованному 10 мая 2023 года, на 31 декабря 2022 года в компании было 33 сотрудника, на декабрь 2021 года было 79 человек.

По данным головной компании, на декабрь 2022 года дебиторская задолженность составляла 3 млн евро, а товарные запасы – 5 млн евро. На конец марта 2023 года дебиторская задолженность Orion в России составляла 0,6 млн евро, а стоимость товарно-материальные запасы составили 3,6 млн евро.

В отчете за первое полугодие 2023 года также указывается, что снижение продаж в России связано прекращением поставок препарата «Дивигель» (МНН эстрадиол).

Согласно информации Росздравнадзора, «Дивигель» вводился в оборот в последний раз в мае 2022 года. Всего в прошлом году в оборот введено 48 серий различных препаратов, в 2021 году было 78 серий, в 2020-м – 87. В 2023 году дочернее юридическое лицо финской компании ООО «Орион Фарма» ввело в гражданский оборот две серии препарата «Формотерол Изихейлер».

По данным AlphaRM, в 2022 году продажи Orion составили 3,6 млрд руб., столько же было в 2021 году. Основной объем продаж в 2022 году приходился на «Метипред» (МНН метилпреднизолон) – 1,1 млрд руб., «Дивигель» – 615 млн руб., «Регидрон» – 554 млн руб. За пять месяцев 2023 года объем продаж снизился в два с половиной раза по сравнению с таким же периодом 2022 года: с 1,5 млрд руб. до 586,8 млн руб.

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