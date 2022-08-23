Изменится подход к формированию ежемесячного норматива для льготников

О новом подходе к формированию норматива финансовых затрат в месяц на одного человека, получающего государственую социальную помощь в соответствии с Федеральным законом № 178 от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи», рассказала заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Светлана Семечева в ходе межрегиональной научно-практической конференции «Сельская аптека. Современный подход к повышению доступности лекарственных препаратов для населения».

«От региональных минздравов мы постоянно слышим, что нужно на федеральном уровне увеличивать норматив затрат на одного льготника. Он ежегодно индексируется в феврале вместе со всеми социальными выплатами. Ситуация, сложившаяся в этом году с инфляцией, показала, что нам действительно нужно менять подход», — отметила она.

Минздрав договорился с Минфином, что будет закладывать на рост норматива не обычные 5%, а ориентироваться на величину роста потребительских цен. «Минтруд вышел с такими поправками, Минфин тоже не против этих изменений», — сказала Семечева, отметив, что законопроект будет внесен в правительство в этом году.



Механизм формирования ежемесячного норматива определяется Постановлением Правительства № 864 от 29.12.2004 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг». В 2022 году норматив был повышен с 929,8 руб. до 1007,9 руб.

«В этом году норматив увеличился больше чем на 5%. В следующем он вырастет в зависимости от роста потребительских цен, может быть, на 10%. Пока нельзя спрогнозировать точно», — ответила Семечева на вопрос «ФВ».