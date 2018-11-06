Израильская Intec Pharma рассчитывает на монетизацию программы исследований препарата для лечения болезни Паркинсона уже в 2019 г.

10:28
8 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Израильская компания Intec Pharma («Интек Фарма»), проводящая клиническое исследование (КИ) III фазы по препарату длительного действия для лечения болезни Паркинсона (БП), ожидает получения первой выручки по итогам программы исследований уже в 2019 г., сообщает агентство Reuters.

Intec недавно завершила набор более 400 субъектов в КИ III фазы для изучения таблетки, которая раскрывается подобно аккордеону; при этом препарат на основе levodopa остается в желудке в течение 8-12 час., что позволяет принимать меньше доз в сутки. Результаты КИ ожидаются в середине 2019 г.

Результаты КИ II фазы показали сокращение на 45% времени в течение суток, когда субъект находится в «выключенном» состоянии, что обеспечивало пациентам более двух дополнительных «активных» часов в сутки.

По оценке генерального директора Intec Джеффри Меклера, если исходить из возможной доли рынка в 10%, препарат способен приносить более 300 млн долл. выручки в год. Он выразил надежду на то, что в следующем году компания сможет монетизировать стоимость программы КИ экспериментального препарата при БП, будь то продажа самой компании, программы исследований или заключение лицензионного соглашения.

Руководитель Intec сообщил также, что многие компании, работающие в сегменте терапии БП, проявляют интерес к программе КИ, но отказался сообщить подробности.

Стратегия Intec заключается в том, чтобы находить среди существующих препаратов те, к которым можно применить специфическую платформу доставки: препарат заворачивается в пленку, слои которой затем раскрываются, как аккордеон.

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