J&J купит производителя сердечных насосов Abiomed за 16,6 млрд долларов

Johnson & Johnson заключила сделку по покупке производителя сердечных насосов Abiomed за 16,6 млрд долл., сообщается на сайте компании. Компания заплатит 380 долл. за акцию Abiomed, что на 50,7% выше их цены на момент вторника, 1 ноября, тогда она составляла 252,08 долл. за штуку. В итоге акции Abiomed выросли примерно на 50%, а акции J&J подешевели на 0,5%. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца I квартала 2023 года.

J&J сосредоточилась на своих фармацевтических и медицинских активах, к ноябрю 2023 года компания намерена завершить выделение своего безрецептурного бизнеса в отдельную компанию Haleon. Глава фармпроизводителя Хоакин Дуато заявил, что он постарается укрепить подразделение медицинских устройств, пишет Reuters.

«Один из моих приоритетов для новой Johnson & Johnson — сделать медицинские технологии лучшими в своем классе», — сказал Дуато.

Бизнес J&J в области медицинских технологий включает хирургические, ортопедические и другие устройства. За первые девять месяцев года объем продаж подразделения составил более 20 млрд долл.

Компания Abiomed, которая за последний финансовый год получила доход в размере 1,03 млрд долл., разрабатывает медицинские технологии и устройства, обеспечивающие кровообращение и насыщение крови кислородом. Аналитики Refinitiv ожидают, что к 2025 году ее выручка вырастет до 1,5 млрд долл. в год.

Старший аналитик Third Bridge Джордж Конгдон считает, что J&J может увеличить продажи сердечных насосов Abiomed, если доработает устройства, получит разрешение регулирующих органов на их использование при других сердечно-сосудистых заболеваниях и расширит географию продаж.