J&J подала в суд на Amgen из-за похожего на «Стелару» препарата

Подразделение Janssen компании Johnson & Johnson подало в суд на компанию Amgen в связи с ее планами по выпуску на рынок препарата ABP 654, биоаналога «Стелары». Компания заявила, что лекарство нарушит два патента J&J, пишет Reuters.

«Стелара» предназначена для лечения язвенного колита и болезни Крона, а также активного псориатического артрита у взрослых и бляшечного псориаза средней или тяжелой степени у детей от 12 до 18 лет.

Американский закон от 2009 года позволяет компаниям производить так называемые биоаналоги препаратов. Но J&J утверждает, что Amgen не следовала юридическим требованиям, которые прописаны в этом законе и касаются патентов.

J&J сообщила о том, что Amgen подала документы в FDA, чтобы одобрить свой препарат ABP 654 во II или III кварталах 2023 года, и намерена начать его продажу уже в мае следующего года.

Представитель Amgen заявил, что компания не комментирует иск. В заявлении J&J говорится, что Janssen «уверена в своей интеллектуальной собственности и подала иск для защиты своих прав».

В прошлом году «Стелара» принесла J&J 9,1 млрд долл. Всего компания в 2021 году заработала на продажах препаратов 52 млрд долл. Продажи «Стелары» за первые девять месяцев этого года составили 7,3 млрд долл., что на 7,9% больше, чем за тот же период прошлого года.