Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
J&J представила новый...

J&J представила новый логотип и сменила название Jannsen

20.09.2023
14:37
Николай Соколов
J&J представила новый логотип и визуальный стиль, а также сменила название фармацевтического подразделения Jannsen.
Фото: Johnson & Johnson

Johnson & Johnson обновила логотип и представила новый визуальный стиль. Новый имидж должен отразить изменения в компании, которая теперь «уделяет исключительное внимание инновациям в сфере здравоохранения и решению самых сложных проблем» в этой области, говорится на сайте производителя.

Фармацевтическое подразделение J&J Janssen будет переименовано в Johnson & Johnson Innovative Medicine, при этом бренд Johnson & Johnson продолжит включать в себя подразделение медицинских технологий под названием Johnson & Johnson MedTech.

snimok_ekrana_2023-09-20_143903.png (60 KB)

Старый логотип

Оригинальный логотип, который используется с 1887 года и основан на подписи соучредителя компании Джеймса Вуда Джонсона, будет заменен на новый.

Издание Creative Review пишет, что причины этих изменений варьируются от желания J&J дистанцироваться от недавних судебных исков, в которых утверждается, что снятая с производства детская присыпка компании может быть связана с раком, до того факта, что рукописный шрифт вышел из моды.

Однако, скорее всего, таким образом компания пытается соответствовать современным тенденциям и хочет, чтобы логотип лучше выглядел в интернете и социальных сетях. Согласно информации, опубликованной на сайте производителя, логотип компании будет смотреться представительно и современно, «особенно в цифровых интерфейсах».

В этом контексте J&J следует за многими брендами, особенно из секторов, связанных с модой и автомобилестроением, которые вводят новый визуальный стиль, лучше приспособленный для использования в цифровой среде.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.