J&J продала компании Hetero завод в Индии из-за недостаточного спроса

Johnson & Johnson продала свой завод в Индии компании Hetero. Строительство предприятия началось в 2014 году и было в итоге завершено, но производство на нем так и не началось, сообщает FiercePharma.

В статье Reuters от 2019 года говорилось, что уже построенный завод простаивает. Издание процитировало источник в компании, заявивший, что J&J неправильно оценила спрос на продукцию, которую они планировали на нем производить.

По данным источников, объект был продан за 130 крор рупий (16 млн долл.). Hetero заявила, что приобрела завод в результате «распродажи». Такие сделки осуществляются без присвоения стоимости активам, чтобы обойти налоговые правила.

Hetero имеет на участок площадью 22 гектара большие планы. Компания заявила, что он станет флагманским предприятием, создаст 2 тыс. новых рабочих мест и поможет увеличить производство биофармацевтических продуктов, включая биоаналоги.

Когда J&J сообщила о своих первоначальных инвестициях в проект, она заявляла, что будет производить косметические продукты, в том числе детскую присыпку. Но в ходе строительства компания столкнулась с судебными исками по поводу продукта, который, по словам истцов, вызывал рак.



Компания прекратила продажу детской присыпки в США и Канаде в 2020 году и объявила, что прекратит продажи по всему миру в 2023 году. J&J заменит ее версией на основе кукурузного крахмала.