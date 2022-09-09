J&J урегулировала связанный с дискриминацией иск от бывшей работницы

J&J «мирным путем» завершила судебное разбирательство с бывшей сотрудницей Джиной Билотти, которая подала на компанию в суд за дискриминацию. Об этом сообщает FiercePharma.

Билотти подала иск в декабре 2020 года, через семь месяцев после ухода из компании. Она обвинила компанию в неправомерном увольнении и дискриминации. В компании она проработала 25 лет, получила множество наград за свою работу и поднялась по карьерной лестнице до руководящей должности.

В иске указывалось, что в 2017 году новый финансовый директор компании Даррен Снеллгроув оскорбительно отнесся к Билотти, приказав ей «заткнуться» и спросив: «Я говорил вам, что вы можете говорить?». Он также позволял себе фразы: «Да пошла ты, Джина» и «очевидно, мне нужно объяснить тебе это словами, которые ты сможешь понять».

В 2018 году Билотти встретилась с генеральным директором J&J Алексом Горски, рассказав ему о дискриминации. Сразу после этого из-под ее управления вывели несколько отделов, ее членство в нескольких комитетах было аннулировано, а ее саму подвергли финансовой проверке. Вскоре ей сократили зарплату почти на 90 тыс. долл. Билотти взяла отпуск по инвалидности в 2019 году, заболев, как пишет FiercePharma, из-за стресса по поводу возможной потери пенсии и медицинских пособий. В 2020 году, когда она хотела вернуться к работе, компания уволила Билотти.

J&J отвергла обвинения, сообщив в июне прошлого года, что провела расследование и сочла их необоснованными. Компания заявила, что любые действия, предпринятые против Билотти, были основаны на «законных, недискриминационных причинах и не были ни полностью, ни частично мотивированы ее полом и/или сексуальной ориентацией».