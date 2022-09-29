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J&J представила новый...

J&J представила новый бренд своего безрецептурного подразделения

29.09.2022
13:31
Николай Соколов

J&J представила подразделение безрецептурных препаратов, которое она ранее обещала выделить в отдельную компанию. Оно будет называться Kenvue.

Логотип компании Kenvue | Фото: jnj.com

Johnson & Johnson представила новое подразделение безрецептурных препаратов, которое она вывела в отдельную компанию. Компания будет называться Kenvue, говорится в пресс-релизе производителя.

«Создание бренда Kenvue — это решающий момент для наших партнеров и важная часть запланированного разделения», — заявил назначенный в мае этого года генеральный директор Kenvue Тибо Монгон.

В ноябре прошлого года J&J объявила, что выделит свой потребительский бизнес в новую публичную компанию. Другие крупные компании, такие как Sanofi, Gilead и MSD (в США и Канаде — Merck&Co), также сделали похожие шаги. Обычно это делается, чтобы сосредоточиться на фармацевтическом бизнесе, который приносит высокие доходы, отмечает FiercePharma.

На долю подразделения потребительских товаров приходилось 14,6 млрд долл. выручки J&J в 2021 году, это 16% всех доходов компании. Подразделение продает набор широко известных продуктов, таких как средства для кожи Aveeno и Neutrogena, пластыри Band-Aid, ополаскиватели для полости рта Listerine, обезболивающие препараты Tylenol и средство от аллергии Zyrtec.

Reuters отмечает, что ранее подразделение столкнулось с 40 тыс. судебных исков, утверждающих, что детская присыпка компании и другие продукты на основе талька содержали асбест. Истцы утверждали, что эти продукты вызывали рак яичников у женщин, которые использовали его для личной гигиены. Компания отрицала все обвинения.

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