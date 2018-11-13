J&J займется проблемами близорукости совместно с учеными из Сингапура

Компания Johnson & Johnson Vision («Джонсон энд Джонсон Вижн») заключила соглашение о сотрудничестве в области исследования способов лечения близорукости с Сингапурским институтом глазных исследований – исследовательским подразделением Сингапурского национального центра глазных болезней, сообщает FierceBiotech.
Цена сделки составляет 26,35 млн долл.
Миопия (близорукость) уже занимает первое место среди болезней, связанных с нарушением зрения, и, согласно прогнозам, к 2050 г. половина населения Земли будет страдать от этого заболевания. В рамках трехлетнего государственно-частного партнерства между J&J и Институтом глазных исследований будут изучены механизмы развития миопии и возможные способы ее лечения. Основная цель – разработка инструментов выявления пациентов с риском развития миопии высокой степени. Будут также проведены исследования в области средств терапии и профилактики проявлений и прогрессирования заболевания.
Для Восточной Азии и Сингапура проблема близорукости особенно остра: заболеваемость миопией среди молодежи составляет в регионе 80–97%; среди заболевших преобладают жители городов. В Сингапуре 75% тинейджеров носят очки; доля пациентов с миопией среди детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет за последнее время увеличилась с
10 до 80%.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0