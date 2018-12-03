Janssen и Merck софинансируют создание инновационного центра по производству вакцин в Великобритании

Правительство Великобритании готовится встретить возможные вспышки опасных заболеваний после Brexit во всеоружии и с этой целью при поддержке академических институтов и фармкомпаний создает первый в стране инновационный центр по производству вакцин, сообщает FiercePharma.
Общий объем финансирования по проекту составляет около 100 млн долл., из которых британское правительство инвестирует 66 млн фунтов стерлингов (84 млн долл.) через государственно-частное партнерство UK Research and Innovation. Еще 10 млн фунтов стерлингов поступят от компаний Janssen («Янссен»), Merck & Co. («Мерк энд Ко.»; в Великобритании известна как Merck Sharp & Dohme («Мерк, Шарп энд Доум»)) и благотворительного фонда биомедицинских исследований Wellcome Trust.
Начало работы центра, который будет базироваться в Оксфорде, запланировано на 2022 г. Он будет фокусироваться на создании оперативных и экономически эффективных способов разработки и производства вакцин для клинических исследований и глобальной дистрибуции, а также для создания запасов вакцин внутри страны в случае пандемии. Специалисты центра также займутся разработкой новых технологий, включая создание персонализированных вакцин против рака и векторов для геннотерапевтических препаратов.
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