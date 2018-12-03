Janssen и Merck софинансируют создание инновационного центра по производству вакцин в Великобритании

Общий объем финансирования по проекту составляет около 100 млн долл., из которых британское правительство инвестирует 66 млн фунтов стерлингов (84 млн долл.) через государственно-частное партнерство UK Research and Innovation. Еще 10 млн фунтов стерлингов поступят от компаний Janssen («Янссен»), Merck & Co. («Мерк энд Ко.»; в Великобритании известна как Merck Sharp & Dohme («Мерк, Шарп энд Доум»)) и благотворительного фонда биомедицинских исследований Wellcome Trust.

Начало работы центра, который будет базироваться в Оксфорде, запланировано на 2022 г. Он будет фокусироваться на создании оперативных и экономически эффективных способов разработки и производства вакцин для клинических исследований и глобальной дистрибуции, а также для создания запасов вакцин внутри страны в случае пандемии. Специалисты центра также займутся разработкой новых технологий, включая создание персонализированных вакцин против рака и векторов для геннотерапевтических препаратов.