Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Jardiance от Eli...

Jardiance от Eli Lilly и Boehringer одобрили в ЕС для лечения хронической болезни почек

27.07.2023
17:28
Николай Соколов
Еврокомиссия одобрила препарат «Джардинс» для лечения хронической болезни почек. Ранее он был одобрен для лечения диабета 2-го типа.

Европейская комиссия одобрила препарат «Джардинс» (эмпаглифлозин) от Eli Lilly и Boehringer Ingelheim для лечения взрослых с хронической болезнью почек (ХБП). Об этом сообщает PMLive.

«Джардинс» уже одобрен в ЕС для лечения взрослых с диабетом 2-го типа и сердечной недостаточностью. Лекарство представляет собой пероральный ингибитор натрийзависимого переносчика глюкозы 2-го типа и предназначено для приема один раз в день.

Решение Европейской комиссии основано на положительных результатах III фазы исследования EMPA-KIDNEY. В нем оценивалось влияние «Джардинса» на прогрессирование заболевания почек и риск сердечно-сосудистой смертности у 6609 пациентов.

Исследование достигло своей первичной конечной точки и продемонстрировало, что «Джардинс» снижает риск прогрессирования заболевания почек или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 28% по сравнению с плацебо. Также было продемонстрировано снижение числа госпитализаций по любой причине на 14% по сравнению с плацебо, что соответствует одной из заранее определенных ключевых вторичных подтверждающих конечных точек исследования.

Приблизительно 47 миллионов человек в Евросоюзе страдают от ХБП, хронического заболевания, характеризующегося постепенной утратой почками своих функций. Поскольку ХБП до поздних стадий заболевания в основном протекает бессимптомно, большинству пациентов диагноз не ставят. Из-за этого ежегодно миллионы людей преждевременно умирают от ХБП и связанных с болезнью осложнений, к которым относятся гипертония, диабет, ожирение, первичные почечные заболевания и анемия.

В России «Джардинс» одобрен для снижения риска сердечно-сосудистой смерти у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа с высоким сердечно-сосудистым риском.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.