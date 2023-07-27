Jardiance от Eli Lilly и Boehringer одобрили в ЕС для лечения хронической болезни почек

Европейская комиссия одобрила препарат «Джардинс» (эмпаглифлозин) от Eli Lilly и Boehringer Ingelheim для лечения взрослых с хронической болезнью почек (ХБП). Об этом сообщает PMLive.

«Джардинс» уже одобрен в ЕС для лечения взрослых с диабетом 2-го типа и сердечной недостаточностью. Лекарство представляет собой пероральный ингибитор натрийзависимого переносчика глюкозы 2-го типа и предназначено для приема один раз в день.

Решение Европейской комиссии основано на положительных результатах III фазы исследования EMPA-KIDNEY. В нем оценивалось влияние «Джардинса» на прогрессирование заболевания почек и риск сердечно-сосудистой смертности у 6609 пациентов.

Исследование достигло своей первичной конечной точки и продемонстрировало, что «Джардинс» снижает риск прогрессирования заболевания почек или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 28% по сравнению с плацебо. Также было продемонстрировано снижение числа госпитализаций по любой причине на 14% по сравнению с плацебо, что соответствует одной из заранее определенных ключевых вторичных подтверждающих конечных точек исследования.

Приблизительно 47 миллионов человек в Евросоюзе страдают от ХБП, хронического заболевания, характеризующегося постепенной утратой почками своих функций. Поскольку ХБП до поздних стадий заболевания в основном протекает бессимптомно, большинству пациентов диагноз не ставят. Из-за этого ежегодно миллионы людей преждевременно умирают от ХБП и связанных с болезнью осложнений, к которым относятся гипертония, диабет, ожирение, первичные почечные заболевания и анемия.

В России «Джардинс» одобрен для снижения риска сердечно-сосудистой смерти у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа с высоким сердечно-сосудистым риском.