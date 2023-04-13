К 2030 году в России появится 14 вакцин и 15 препаратов против особо значимых инфекций

Правительство завершает согласование проекта по оперативному реагированию на инфекционные заболевания, сообщила накануне на пленарном заседании Совета Федерации вице-премьер Татьяна Голикова. «Этот проект разрабатывается по поручению президента, предполагается, что распоряжение будет подписано в ближайшее время», — сказала она (цитата по ТАСС).

В рамках инновационного проекта государственного значения «Российская научно-технологическая платформа оперативного реагирования на инфекционные заболевания» к 2030 году будет разработано 14 вакцин и 15 лекарственных препаратов для профилактики и лечения особо значимых инфекционных заболеваний. По словам Голиковой, правительство также подготовило «дорожную карту» по импортозамещению лекарственных препаратов, в которых есть потребность. Аналогичная работа ведется и по медицинскому оборудованию.

Она также отметила, что объем национального электронного каталога микроорганизмов и биотоксинов вырастет с 12,7 тыс. штаммов до 25 тыс. к 2025 году. Он был создан в рамках реализации федеральной научно-технической программы и функционирования геномного центра по биобезопасности. В России уже разработаны 16 наборов реагентов для выявления гриппа, ковида, туберкулеза, золотистого стафилококка, вируса оспы обезьян. Из них четыре тест-системы уже реализуются медицинскими организациями, остальные 12 будут внедрены в ближайшее время.

«В конце 2022 года начали работать восемь референс-центров, созданных на базе организаций, подведомственных Минздраву, Роспотребнадзору, ФМБА России, Минобороны, что позволило увеличить количество таких центров до 46 единиц и перекрыть все виды биологических угроз, которые установлены законом о биологической безопасности», — добавила Голикова.