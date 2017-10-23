К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть

19:00
31 октября 2018

Денис Кунгуров

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В аптечное партнерство ИРИС, которое состоит из четырех региональных сетей численностью почти полторы тысячи аптек, вступила дальневосточная сеть, состоящая из двух брендов: «Новая аптека», «Аптека Миницен». В нее входит 161 аптека в 32 городах Дальневосточного федерального округа. Это новый регион для ИРИС, чьи сети охватывают Западную Сибирь, Центральный, Приволжский, Уральский и Южный федеральные округа.

«Вхождение нового партнера позволяет нам наращивать такое преимущество, как buying power (большую покупательскую способность), – сообщила «ФВ» генеральный директор аптечного объединения ИРИС Галина Орлова. Учредитель сетей «Новая аптека» и «Аптека Миницен» Игорь Жукович подтвердил «ФВ» предстоящую сделку с объединением ИРИС: «Мы убедились, что в ИРИСе акционеры имеют равные доли и равные права. Очевидно поэтому партнерство гораздо быстрее и эффективнее по сравнению с известными на фармрынке ассоциациями взаимодействует с аптечными сетями нашего технологического уровня и размера, придавая им дополнительный импульс в развитии».

Партнерство объединяет исключительно крупные сети, готовые вкладываться в развитие на равных правах. Участники инвестируют в СТМ, принадлежащие ИРИС, планируют запуск единого розничного формата, переход на единую информационную систему в аптеках, и также рассматривают перспективы развития франшизы. По словам учредителей Дмитрия Сокола и Олега Милютина, гармонизируя технологии партнеры удешевляют доступ к ресурсам. Организационная структура ИРИСа бизнес-процессами напоминает управляющую компанию холдинга, а также готова стать ей фактически.

ИРИС – новый формат аптечного партнерства, появившийся на рынке в 2015 году (юридически зарегистрирован 22.08.2016 г.) по инициативе Олега Милютина («Фармакопейка») и  Дмитрия Сокола («Твой Доктор»). Согласно данным AlphaRM, на начало 2018 года партнерство заняло 2% рынка, войдя в десятку крупнейших игроков на рынке.

Галина Орлова отметила, что после интеграции суммарный объем продаж ИРИС вырастет примерно на 40% за счет нового партнера.

После консолидации ИРИС  будет присутствовать в 17 регионах. До вступления дальневосточной сети численность аптек партнерства составляла 1315 точек.

Далее

23.10.2017

UPD: Стал известен четвертый участник новой аптечной ассоциации

Комментарии 1

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Павел Лисовский
31.10.2018 в 23:26
Ожидаемое развитие союза-ассоциации. Причем для ИРИСа, на мой взгляд, это большее приобретение, чем для Аптеки Миницен.
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