КС рассмотрит предложение о снятии с регионов обязанности по обеспечению орфанными препаратами

Конституционный суд (КС) изучит нормы федерального закона об охране здоровья, которыми вопросы медобеспечения пациентов с орфанными заболеваниями отнесены к ведению регионов, пишет «Коммерсантъ». Депутаты парламента республики, отправившие соответствующий запрос, считают, что такое разделение полномочий нарушает конституционный принцип равенства и создает угрозу невыполнения регионами возложенных на них обязанностей.

Речь идет о п.10 ч.1 ст.16 и ч.9 ст.83 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Эти положения налагают на региональные бюджеты обязательства по лекарственному обеспечению граждан, которые страдают редкими заболеваниями.

Парламент Татарстана обратился по этой проблеме в КС в декабре 2023 года. Республика ежегодно тратит на обеспечение орфанными препаратами более 1 млрд руб., получая субвенции из федерального бюджета. Однако этих средств недостаточно, и пациенты жалуются на региональный минздрав в суды. В запросе депутатов отмечается, что количество таких обращений в 2021—2022 годы выросло почти вдвое.

По данным «Коммерсанта», Минздрав и Минфин уже сформулировали свою позицию по этому вопросу. Так, Минздрав отметил, что система закупок на федеральном уровне не подразумевает индивидуального подбора лекарств и осуществляется по усредненным параметрам. Говоря о дефиците лекарств, производимых в недружественных странах, в министерстве сообщили, что проблема «носит общий характер». В Минфине заявили, что вопрос передачи на федеральный уровень орфанных заболеваний противоречит разграничению полномочий в области лекобеспечения населения и может быть рассмотрен только с учетом перераспределения бюджетных источников.