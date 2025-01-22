КС разъяснил налогообложение при выходе участника из компании

Конституционный суд РФ обнародовал постановление о том, что считается доходом ООО в случае выплаты выходящему из компании участнику стоимости его действительной (рыночной) доли. На соответствующее решение КС обратил внимание «Коммерсантъ».

В этом случае у вышедшего участника может возникнуть налогооблагаемый доход, а у компании — экономическая выгода, связанная с получением доли участника, которую можно оценить по рыночной стоимости. Однако при расчетах необходимо учитывать все обстоятельства, включая возможные убытки компании, такие как снижение активов и конкурентоспособности. Так, КС подтвердил возможность налогообложения дохода компании от таких сделок, но подчеркнул, что уже завершенные налоговые споры пересмотру не подлежат.

Поводом для рассмотрения стало дело ООО «Успех и Н». В августе 2020 года Кирилл Никифоров вышел из числа соучредителей (ему принадлежала доля в 99%). Номинальная стоимость доли составляла 9,9 тыс. руб. из 10 тыс. руб. уставного капитала, но действительная оценивалась в 56,17 млн руб. Вместо денежной компенсации организация передала Никифорову два нежилых помещения рыночной стоимостью 54,99 млн руб., его доля перешла юрлицу.

По итогам 2021 года компания задекларировала доход в 2,4 млн руб. В бюджет уплатили 72,2 тыс. руб., однако Федеральная налоговая служба (ФНС) сочла, что компания не отразила в декларации доход, полученный от сделки по выходу участника и передачи ему недвижимости. Поэтому налоговая служба доначислила организации 3,25 млн руб. налога и около 326,5 тыс. руб. пени и штрафов. Компания обратилась в арбитражные суды, но они встали на сторону ФНС. В феврале по жалобе организации дело передали в экономколлегию Верховного суда РФ (ВС), откуда дело направили в КС.

Конституционный суд признал не соответствующими Конституции нормы Налогового кодекса, которые допускают неоднозначное толкование размера налогооблагаемого дохода. Суд подчеркнул, что налоговые нормы должны быть четкими, а все неясности — трактоваться в пользу налогоплательщика. Федеральному законодателю поручено внести соответствующие поправки.