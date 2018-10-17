Кабмин обсудит изменения порядка госрегулирования цен на жизненно важные препараты

08:31
15 ноября 2018

Елена Сидорова

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Правительство РФ проведет сегодня очередное заседание, на котором, в частности, планируется рассмотреть ряд законопроектов, два из которых касаются сферы медицинской помощи и обращения лекарств.

Планируется рассмотреть законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обращении лекарственных средств” в части государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Законопроектом предлагается установить обязательную перерегистрацию зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону снижения при наступлении установленных Правительством России случаев, в том числе при снижении цен в иностранной валюте на лекарственные препараты в стране производителя и в странах, в которых эти препараты зарегистрированы или в которые поставляются производителем.

Предусматривается также однократная обязательная перерегистрация зарегистрированных ранее предельных отпускных цен производителей на включенные в перечень ЖНВЛП лекарственные препараты.

Законопроектом дополнительно уточняется, что зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат может быть перерегистрирована в сторону увеличения не чаще одного раза в год.

В связи с тем, что при обязательной перерегистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат предусмотрен переходный период, в течение которого его реализация и ввоз на территорию РФ производителем осуществляются по ранее зарегистрированной цене, в законопроект включены положения, наделяющие Правительство РФ полномочиями по установлению порядка вступления в силу зарегистрированной и перерегистрированной предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат и срока, по истечении которого реализация производителем лекарственного препарата с учетом ранее зарегистрированной цены не допускается. 

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства, члены кабинета министров планируют рассмотреть законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» предлагается внести изменения, направленные на расширение понятия «паллиативная медицинская помощь» и уточнение порядка ее оказания, в том числе в амбулаторных условиях и на дому, а также порядка социального обслуживания неизлечимо больных граждан и порядка межведомственного взаимодействия при оказании им медицинских и социальных услуг.

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