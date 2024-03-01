Кабмин продлил «Нацимбио» статус единственного поставщика для Нацкалендаря прививок

Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») в 2024 и 2025 годах будет единственным исполнителем закупок иммунобиологических препаратов, которые проводит Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО). Это закреплено в Распоряжении Правительства РФ № 445-р от 28.02.2024.

ФЦПиЛО закупает иммунобиологические препараты для нужд Национального календаря профилактических прививок. «Нацимбио» поставляет анатоксины и вакцины, производство которых на всех стадиях технологического процесса осуществляется в России. В перечне, о котором идет речь, находятся 17 препаратов:

— анатоксины дифтерийно-столбнячные (с уменьшенным содержанием антигенов);

— анатоксины дифтерийные (с уменьшенным содержанием антигенов);

— анатоксины столбнячные;

— вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка;

— вакцины для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка;

— вакцины для профилактики вирусного гепатита В (для взрослого населения);

— вакцины для профилактики вирусного гепатита В (для детского населения);

— вакцины для профилактики вирусного гепатита В (для детей до года);

— вакцины для профилактики туберкулеза;

— вакцины для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации);

— вакцины для профилактики кори;

— вакцины для профилактики паротита;

— вакцины для профилактики кори и паротита;

— вакцины для профилактики краснухи;

— вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита;

— вакцины для профилактики гриппа (инактивированные, для взрослого населения);

— вакцины для профилактики гриппа (инактивированные, для детского населения).

«Нацимбио» может привлекать к исполнению государственных контрактов субподрядчиков, соисполнителей при условии исполнения самой компанией не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтрактам.